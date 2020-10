Faut-il s'inquiéter de la nouvelle forme de la scarlatine redoutée par les scientifiques ?

Des scientifiques tirent la sonnette d'alarme et redoutent une résurgence mondiale de la scarlatine, maladie infantile mortelle contre laquelle il n'existe pas de vaccin. Une récente étude vient de montrer que le taux de contamination avait été multiplié par plus de 5, faisant récemment plus de 600.000 cas dans le monde.

Cette hausse spectaculaire de cas liés à cette maladie un temps disparue, s'explique par l'apparition de clones bactériens de la scarlatine. Le site spécialisé Sciencealert.com rapporte en effet que la bactérie Streptococcus pyogenes aurait acquis des toxines superantigènes qui permettent «de mieux coloniser son hôte et de probablement surpasser d'autres souches», explique Marc Walker, co-auteur d'une étude menée au sein de l'université du Queensland (Australie).

En réalité, l'augmentation de cas de scarlatine ne date pas d'hier. En 2011, le phénomène avait été constaté à Hong Kong et l'agence publique de santé britannique s'était elle aussi inquiétée en 2014 et 2018 indiquant, pour cette seule année, la présence de plus de 31.000 cas à travers le Royaume-Uni.

La quête d'un vaccin semble inéluctable

Les mesures sanitaires prises à l'échelle mondiale pour freiner la propagation du Covid-19 ont permis cette année d'infléchir la courbe des contaminations mais à terme, la fin de la distanciation sociale pourrait être synonyme d'un nouveau rebond de la scarlatine, qui a développé une résistance à certains antibiotiques à large spectre. Dès lors, la quête d'un vaccin semble inéluctable.

La scarlatine touche principalement les enfants scolarisés et âgés de plus de 3 ans. Ses symptômes sont le mal de gorge, l'inflammation des amygdales et des éruptions cutanées.