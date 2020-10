Il porte une femme handicapée au sommet du mont Olympe

Tous les héros ne portent pas de cape. Un coureur de fond grec a réalisé lundi matin le rêve d’une compatriote handicapée, admirer la Grèce de son plus haut point : le mont Olympe.

«Pour moi, toutes les courses internationales, les médailles et les distinctions jusqu’à présent, se signifient pas grand-chose par rapport à cet objectif», avait confié au Greek Reporter Marios Giannakou, avant le départ.

Le coureur de fond est un habitué des performances extrêmes : 270 kilomètres dans le désert d'Al Marmoom (Emirats arabes unis) ou encore 150 kilomètres dans l'Antarctique glacial.

En septembre dernier, il a fait la rencontre d'Eleftheria Tosiou, une étudiante en biologie à l’université de Thessalonique, qui lui fait part de son rêve d'ascension du mont Olympe.

Plus de dix heures d'effort

Un peu plus d’un mois plus tard, à l’aide d’un sac spécialement modifié, Marios Giannakou s’est donné pour mission de faire d’Eleftheria la première personne handicapée à voir la Grèce de son plus haut point.

Assistée d'une équipe de soutien de 8 membres, l’expédition a choisi d’effectuer l’ascension du plus haut sommet de l’Olympe : le mont Mytikas. Un parcours que l’athlète a déjà effectué 50 fois. Il avait annoncé que la 51e serait différente.

Après une pause à 2.400 mètres le dimanche soir, la paire a atteint son objectif le lundi matin (9h02 heure locale), après plus de dix heures d’effort, en parvenant à atteindre le sommet de 2.918 mètres.

«Merci de m’avoir confié ta vie», a posté sur Instagram Marios Giannakou, également reconnaissant auprès de l’étudiante pour lui avoir rappelé ce que nous oublions tous :«que nous devons vivre la vie sans peur».

Durant leur descente, les deux amis ont reçu un appel du Premier ministre grec. Kyriakos Mitsotakis les a félicités pour leur «fantastique idée».