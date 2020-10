Le trou dans la couche d'ozone est le plus large et le plus profond observé ces dernières années

Le trou dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique a atteint sa taille maximale annuelle, selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Il s’agit de l’un des plus grands et des plus profonds observés au cours de ces dernières années.

Après avoir nettement diminué l’an dernier, le trou d’ozone a augmenté «rapidement» à partir de la mi-août, jusqu’à atteindre une superficie de 23 millions de kilomètres carrés, rapporte ABC News. Ce phénomène est dû en partie à la présence d’un vortex polaire non seulement puissant, mais aussi stable et particulièrement froid.

