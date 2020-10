Vidéo : un surfeur pro échappe de peu à une attaque de requin

La vie et la carrière de Matt Wilkinson auraient très bien pu s'arrêter net ce mercredi 7 octobre. Car alors qu'il était en train de surfer à Sharpes Beach, près de Ballina en Australie, le champion de 32 ans a vu un requin s'approcher de très près de sa planche avant de s'éloigner.

Sur les images diffusées par Surf Life Saving NSW, un service de sécurité et premiers secours en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, Matt Wilkinson semble imperturbable.

Et pour cause : sur le coup, le surfeur australien ne s'est rendu compte de rien.

#SHARK // @wsl surfer Matt Wilkinson has had a close encounter with a shark while surfing at #Ballina today.



The arrival of a #drone overhead alerted Matt via a warning over the speaker, at the same time a 1.5m shark appeared.





Full story https://t.co/rrJ8gkxZMl pic.twitter.com/KvWqjN1Teb

— Surf Life Saving NSW (@slsnsw) October 7, 2020