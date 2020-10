La police a tenté de discréditer le petit ami de Breonna Taylor après la mort de cette dernière

Une enquête interne menée par les forces de l'ordre de Louisville Kentucky montre qu'à la suite de la mort de Breonna Taylor, la police recueillait activement des informations négatives sur le petit-ami de la victime.

Selon ce rapport, le service de police recherchait des informations sur Kenneth Walker alors qu'une enquête était menée en parallèle sur ses propres agents pour avoir tiré et tué Breonna Taylor.

Ces documents, composés de milliers de pages et de centaines d'heures audio et de vidéos rendus publics, ce mercredi 6 octobre, montrent également qu'un officier impliqué dans le raid mortel a continué à chercher une justification à la suite de la mort de la jeune femme.

Cette infirmière de 26 ans, a été tuée dans la nuit du 13 mars dernier lors d'une descente de police dans son appartement, avec un mandat de perquisition dans le cadre d'un avis de recherche erroné. Le suspect qu'ils souhaitaient appréhender avait déjà été arrêté par les forces de l'ordre, et ne résidait plus dans le bâtiment.

À leur arrivée sur place, les agents ont enfoncé la porte après avoir toqué (selon leurs affirmations) sans obtenir de réponse. La jeune femme et son compagnon dormaient. Les policiers ont ensuite tiré au moins une dizaine de coups de feu, dont huit atteindront et tueront Breonna Taylor dans son sommeil. Son compagnon, Kenneth Walker, qui possède un permis de port d'arme, a également fait feu sur les forces de l'ordre.

La nuit de la fusillade, Walker a été arrêté et interrogé. Il aurait affirmé aux enquêteurs qu'en plus de son arme de poing, il possédait dans le passé un AR-15 mais «a dû le vendre parce que j'étais fauché». Il a déclaré à la police qu'il fumait de la marijuana «de temps en temps», y compris le jour de la fusillade, mais qu'il avait réduit sa consommation parce qu'il avait postulé pour un emploi, rapporte NBC News.

Une note interne datée du 2 juillet dernier, révèle comment un enquêteur, a examiné les images et les textos sur le téléphone de Walker, à la fin du mois de mai, soit deux mois après les faits, alors que les médias commençaient à s'intéresser à l'affaire. Pour son avocat, cela indique un conflit d'intérêts de la part des enquêteurs. «Cela reflète le fait que plus de deux mois après le début de l'enquête sur la mort de Breonna Taylor, le LMPD était plus intéressé à inclure des allégations non étayées pour salir Kenneth Walker qu'à trouver la vérité».