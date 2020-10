Le Nobel de la paix attribué au Programme alimentaire mondial des Nations unies

Le Nobel de la paix 2020 a été attribué au programme alimentaire mondial des Nations unies.

L'organisme d'aide alimentaire de l'ONU est la plus grande agence humanitaire qui lutte contre la faim dans le monde en distribuant une assistance alimentaire dans les situations d'urgence et en travaillant avec les communautés pour améliorer leur état nutritionnel et renforcer leur résilience.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

Du Yémen à la Corée du Nord, le PAM nourrit des dizaines de millions de bouches dans un monde où la faim, redoutable «arme de guerre», devrait encore progresser du fait du Covid-19.

Le PAM est récompensé pour «ses efforts de lutte contre la faim, pour sa contribution à l'amélioration des conditions de paix dans les zones touchées par les conflits et pour avoir joué un rôle moteur dans les efforts visant à empêcher l'utilisation de la faim comme arme de guerre», a déclaré la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen.

Un porte-parole de l'organisation onusienne a fait part d'un «moment de fierté» avec ce prix. Fondé en 1961 avec son siège à Rome et financé intégralement par des contributions volontaires, le PAM dit avoir distribué 15 milliards de rations et assisté 97 millions de personnes dans 88 pays l'an dernier. Un chiffre vertigineux mais qui ne représente qu'une fraction du besoin total. Malgré les progrès enregistrés ces trois dernières décennies, l'objectif établi par l'ONU d'éradiquer la faim d'ici 2030 semble hors d'atteinte si les tendances actuelles se poursuivent, selon les experts.