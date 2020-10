Le PDG de Twitter Jack Dorsey achète 50 millions de dollars de Bitcoin

Il croit dur comme fer à l'avenir du Bitcoin. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a confirmé jeudi l'achat de 4.709 Bitcoin pour un total de 50 million de dollars, via sa société Square, spécialisée dans les plate-formes de paiement.

Via un communiqué, Square a indiqué avoir procédé à cet investissement car elle estime que «Bitcoin a le potentiel pour devenir une devise omniprésente à l'avenir», et que «les cryptomonnaies sont un instrument d'émancipation économique permettant au monde entier de participer à un système monétaire global».

More important than Square investing $50mm in #Bitcoin is sharing how we did it (so others can do the same): https://t.co/35ABYHuz4f

— jack (@jack) October 8, 2020