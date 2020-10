Prix Nobel de la paix : qui sont les favoris ?

Chaque année, le prix Nobel de la paix suscite attentes et controverses. 2020 ne fera pas exception au vu des principaux favoris, bien que la course reste incertaine. L'annonce est attendue aujourd'hui, aux alentours de 11H.

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Un pied-de-nez à Donald Trump et aux critiques ? L'Organisation mondiale de la santé est la grande favorite des bookmakers pour remporter le prix cette année. Le comité pourrait, par ce geste, récompenser les efforts effectués pour lutter contre le Covid-19 au niveau mondial.

La liberté de la presse

Il s'agirait peut-être du gagnant le moins clivant de la liste des favoris. Alors que la liberté de la presse est en recul dans le monde, que les journalistes sont plus que jamais menacés et que les fake news continuent de circuler, récompenser des organisations comme Reporters Sans Frontières pourrait mettre en avant cet enjeu. Outre l'ONG créée en France, le Comité pour la Protection des Journalistes est également cité pour recevoir le prix.

GRETA THUNBERG

Elle était la grande favorite en 2019, elle est de nouveau présente en 2020. La jeune activiste pour le climat Greta Thunberg pourrait remporter ce prix Nobel de la paix à seulement 17 ans. Si son combat a été quelque peu éclipsé ces derniers mois par la crise sanitaire mondiale, elle est restée cette année une figure majeure de l'enjeu climatique mondial. Selon le site de paris en ligne Nicer Odds, qui donne des cotes sur les favoris, elle est en deuxième position derrière l'OMS.

Jacinda Ardern

Deux ans après Nadia Murad, une femme à nouveau sacrée ? La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern fait en effet partie des probables gagnants en 2020. Engagée dans la lutte pour le climat, louée pour sa gestion de la crise du coronavirus, elle est également à l'origine avec Emmanuel Macron de «l'appel de Christchurch». Cette action avait pour but d'alerter les gouvernements et les entreprises du numérique sur la lutte contre les contenus terroristes en ligne.

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

En raison de la crise migratoire qui continue de toucher plusieurs régions du monde, le comité Nobel pourrait décider de récompenser des agences ou ONG qui travaillent pour lutter contre ce problème. Parmi les favoris, l'on retrouve donc le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, et en particulier son chef, Filippo Grandi.

Et aussi...

Parmi les 301 candidats, dont les noms n'ont pas été révélés au grand public, l'on retrouve certaines personnalités plus ou moins insolites. Donald Trump fait par exemple partie des nommés pour les avancées de paix dans le Moyen-Orient. L'ONU, qui fête ses 75 ans, est également citée, tout comme le mouvement Black Lives Matter. Parmi les outsiders sérieux, cités par les experts et les bookmakers, l'on retrouve notamment Raoni Metuktire, porte-parole de la cause indigène au Brésil ou encore l'opposant russe Alexei Navalny.