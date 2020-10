DIRECT - Coronavirus : Dans de grandes villes allemandes, un couvre-feu contre l'épidémie

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent, raison pour laquelle le gouvernement français a considérablement durci le ton de semaine en semaine avec de nouvelles mesures restrictives. En Europe, qui recense plus de 6,2 millions de cas de Covid-19 et près de 240.000 morts, la situation ne cesse d'empirer.

14H57

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a assuré samedi, lors d'un défilé militaire géant organisé à Pyongyang, qu'il n'y avait «pas une seule personne» atteinte de coronavirus dans son pays alors que la pandémie a touché le monde entier.

Il a souhaité «une bonne santé à tous les gens à travers le monde qui combattent les maux» du Covid-19, dans un discours retransmis par la télévision d'Etat, alors que le président américain Donald Trump a récemment été hospitalisé.

14H01

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.069.029 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11H00 GMT.

Plus de 36.934.770 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. Au moins 25.530.500 personnes sont aujourd'hui considérées comme guéries.

12H57

Confrontées à une hausse inquiétante des infections, de grandes villes allemandes dont Berlin instaurent à partir de samedi un couvre-feu qui alarme bars et restaurants.

A Berlin, les établissements devront fermer leurs portes à partir de samedi soir entre 23H00 et 06H00, une tranche horaire qui voit habituellement déambuler chaque week-end des dizaines de milliers de personnes dans la capitale où de nombreux bars restent ouverts toute la nuit.

Ce couvre-feu, qui concerne tous les magasins sauf les pharmacies et stations-service, sera en place au moins jusqu'au 31 octobre. La vente d'alcool dans les stations-service sera également prohibée.

Francfort a pris une mesure similaire, entrée en vigueur vendredi soir, avec la fermeture des bars et restaurants et l'interdiction de vente d'alcool entre 22H00 et 06H00.

10h33

Premier cas positif au Covid-19 dans un grand tour, le Britannique Simon Yates s'est retiré du Giro avant le départ de la 8e étape, samedi matin, à Giovinazzo (sud).

09h31

De grands noms du monde sportif français comme Zinedine Zidane, Stéphane Diagana, Marie-Amélie Lefur ou encore Alizé Cornet signent une tribune à paraître ce dimanche, dans laquelle ils s'élèvent contre la fermeture des salles de sport en France.

08h13

Le Brésil devrait dépasser samedi le seuil des 150.000 morts du coronavirus, près de huit mois après l'apparition du premier cas, alors que nombre de décès quotidiens continue lentement de baisser. Ce pays de 212 millions d'habitants aux dimensions continentales est le deuxième le plus endeuillé au monde après les Etats-Unis, avec 149.639 morts et 5.055.888 personnes contaminées, selon le dernier bilan rendu public vendredi soir par le ministère de la Santé.