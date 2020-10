Etats-Unis : un homme blanc utilise une «blackface» pour assassiner la mère de son bébé

Un Texan de 33 ans s'est rendu aux autorités après avoir assassiné son ancienne compagne avec qui il était engagé dans une bataille judiciaire pour la garde de leur fille de 1 an. Dans sa voiture, du fond de teint pour peaux foncées, une fausse barbe et de la colle pour produits cosmétiques ont été retrouvées.

Le trentenaire, qui aurait tué son ex-compagne alors qu'elle arrivait sur son lieu de travail, a donc tenté de dissimuler son identité en se faisant passer pour un homme noir. Un stratagème payant dans un premier temps, puisque deux témoins de la scène ont déclaré aux autorités avoir vu un homme noir agresser la jeune maman de 24 ans.

Selon les médias américains, la défunte, prénommée Alyssa Burkett, avait obtenu la garde de sa fille trois jours avant d'être assassinée d'une balle dans la tête et de plusieurs coups de couteau. Le mois dernier, elle avait créé une cagnotte GoFundMe pour couvrir ses frais de justice dans la bataille pour la garde de sa fille. «Au début du mois d'août, il a fait en sorte de ne pas me rendre ma fille, il ne voulait pas m'ouvrir la porte comme l'avait ordonné le tribunal et j'ai passé plus d'une semaine sans voir ma fille alors que j'en ai la garde», avait-elle écrit dans la description de sa cagnotte.

A ce jour, plus de 30.000 dollars ont été récoltés. Ils seront reversés à la famille de la jeune femme pour couvrir ses funérailles. L'enfant, quant à elle, est désormais placée sous la garde de l'Etat.