Un prêtre arrêté après avoir filmé ses ébats avec deux dominatrices sur l'autel d'une église

Le Révérend Travis Clark, un religieux de 37 ans domicilié en Louisiane, a été arrêté après avoir filmé ses ébats sexuels avec deux dominatrices... sur l'autel de son église.

Interpellé par les lumières de l'église Saints Peter and Paul à une heure inhabituelle, un témoin a glissé la tête à l'intérieur et est tombé sur une scène qu'il n'est pas près d'oublier. A moitié nu, le Révérend Travis Clark était accompagné de deux femmes, dont une actrice pornographique de 41 ans et une autre femme de 23 ans, toutes deux vêtues de corsets en lingerie.

L'autel avait été équipé pour l'occasion d'éclairage de scène et des sex-toys étaient présents, selon le site Nola.com. Choqué, le passant sort alors son téléphone pour filmer les ébats sexuels de l'homme de foi et envoie la vidéo au département de police de Pearl River.

Arrêtés pour exhibition, les trois protagonistes risquent chacun trois ans de prison. Les représentants de l'église, qui ont sans surprise pris leurs distances avec le Révérend, ont d'ores et déjà indiqué qu'il serait remplacé dans les plus brefs délais.