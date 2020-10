Un python birman de plus de 5 mètres de long capturé en Floride, un record

Il mesure 5,71 mètres de long et a récemment été capturé en Floride par deux chasseurs américains. Ce python birman qui compte parmi les plus gros serpents du monde est l'une des cibles privilégiées des chasseurs de prime, déterminés à éradiquer ces immenses reptiles de plus en plus présents dans la zone.

Selon la Fish and Wildlife Conservation Commission, chargé de la protection de la faune et la flore en Floride, le reptile capturé à 60 kilomètres à l'ouest de Miami affichait 47 kilos sur la balance. Un poids lourd avec lequel ont posé fièrement Ryan Ausburn et Kevin Pavlidis, les deux chasseurs à l'origine de cette découverte qui s'inscrit dans un nouveau record.

Sur les réseaux sociaux, Kevin Pavladis a expliqué n'avoir «jamais vu un reptile aussi gros et mes mains tremblaient lorsque je l'ai approché». Puis de prévenir, quant à ce reptile qui tue ses proies en les étouffant : «Tous les pythons que nous attrapons peuvent potentiellement être dangereux mais dans ce cas-là, c'était meurtrier. La moindre erreur et nous étions à l'hôpital». Son coéquipier, quant à lui, a qualifié la capture de «combat».

Dans les Everglades, une zone humide protégée à la pointe du sud de la Floride, le python birman prolifère depuis plusieurs années et est particulièrement couru par les chasseurs. Les services de conservation de la faune ont même engagé des sous-traitants pour s'en débarrasser.