Nagorny Karabakh : Kim Kardashian donne un million de dollars à un fonds pour l'Arménie

Dans le Nagorny Karabakh, les tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïjan ne faiblissent pas. Alors que les deux pays, qui se disputent ce territoire, s'accusent mutuellement d'avoir rompu le cessez-le-feu, Kim Kardashian a annoncé avoir fait don d'un million de dollars à l'Armenia fund, qui vient en aide aux victimes de ce conflit.

La star de téléréalité a expliqué les raisons de son engagement dans une vidéo publiée sur Instagram. «Malgré la distance qui nous sépare, nous ne formons qu'une seule grande nation arménienne», lance-t-elle en faisant référence à ses propres origines arméniennes héritées de son père, l'avocat Robert Kardashian.

Partageant son «honneur» de faire partie de «l'effort global», Kim Kardashian évoque une crise «que nous ne pouvons pas laisser se poursuivre». C'est pourquoi elle a choisi de soutenir l'Armenia fund, en faisant don d'un million de dollars. Selon la star, cette ONG basée à Los Angeles «aide directement ceux qui ont été touchés pendant cette période critique» en leur fournissant «nourriture, abri et soins médicaux».

Indiquant que ses «pensées et prières sont avec les courageux hommes, femmes et enfants» victimes des affrontements, Kim Kardashian invite ses fans à lui emboiter le pas. «Que vous aidiez simplement à sensibiliser en partageant sur les réseaux sociaux ou que vous donniez ne serait-ce qu'un dollar, chaque aide compte», explique la star qui espère ainsi lancer sa «collecte de fonds la plus réussie de tous les temps».