SpaceX développe une fusée capable de livrer des armes en 60 minutes partout dans le monde

SpaceX travaille sur une fusée capable de transporter jusqu'à 80 tonnes de fret à n'importe quel endroit du monde, en battant des records de vitesse.

L'entreprise du milliardaire Elon Musk a passé un accord avec l'Armée américaine pour développer la fusée, dont les premiers tests sont attendus en 2021.

La fusée pourrait permettre de transporter des armes en un temps record, du Cap Canaveral (Floride) jusqu'à la base aérienne américaine de Bagram (Afghanistan), franchissant une distance de plus de 12 000 km en 60 minutes. L'Armée utilise aujourd'hui des avions de transport militaire longs-courriers, tels que le Boeing C-17 Globemaster III, capable de transporter 80 tonnes de matériel en 15 heures pour la même distance.

Le général américain Stephen Lyons a annoncé la collaboration avec SpaceX lors d'une conférence, au cours de laquelle il a indiqué que les premières étapes de travail comprenaient une évaluation des coûts et des défis technologiques. «Je peux vous dire que SpaceX avance très très rapidement dans ce domaine. Je suis très excité par ce qui se prépare avec Space X», s'est-il réjoui.

L'entreprise a également décroché au début du mois d'octobre un contrat de 149 millions de dollars pour la construction de satellites de suivis de missiles balistiques. Elle travaillera en lien avec l'Agence américaine du développement spatial (SDA), qui souhaite fabriquer des satellites de détections de missile, pour se prémunir d'une éventuelle menace russe ou chinoise.

SpaceX a déjà développé le Falcon 9, une fusée fabriquée à partir de matériaux réutilisés, capable de transporter 22 tonnes de fret et atterrir de façon verticale.

Le 30 mai, les astronautes Bob Behnken et Doug Hurley ont quitté la Floride à bord du Falcon 9 pour rejoindre la station spatiale internationale. C'était le premier vol habité des Etats-Unis depuis 9 ans, permis par une collaboration entre la NASA et SpaceX. Son succès a renforcé la crédibilité d'Elon Musk dans l'univers aérospatial, après plusieurs échecs.

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/96Nd3vsrT2

— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020