Coronavirus : la Chine teste 9 millions d'habitants d'une ville en 5 jours

Depuis plus de deux mois, la Chine se réjouissait de ne plus enregistrer aucun foyer de contamination au coronavirus... jusqu'à hier, dimanche 11 octobre. Dans la cité balnéaire de Qingdao, six cas de Covid-19 ont été découverts, ouvrant la voie à une campagne de dépistage massive : le pays se donne cinq jours pour tester les 9 millions d'habitants de cette métropole.

Quelques 143.000 personnes ont déjà été dépistées ce lundi matin pour tenter d'identifier les cas contacts. Ce nouveau cluster a été découvert en lien avec un hôpital qui traite des patients Covid-19 arrivant de l'étranger.

Trois individus asymptomatiques liés à l'établissement ont dans un premier temps été testés positifs, avant de découvrir d'autres cas parmi le personnel et les patients de l'hôpital.

Pour gérer la situation au plus vite, Pékin a dépêché sur place une équipe de la Commission nationale de la Santé. La recherche des cas contacts pourrait être rendue difficile par les millions de voyageurs qui se sont rendus à Qingdao, station balnéaire réputée, lors de la semaine nationale de vacances, au début du mois d'octobre.

D'après Les Echos, plusieurs provinces chinoises déconseillent déjà à leurs habitants de se rendre dans cette ville de l'est de la Chine. Dans le Jilin, au nord, ceux qui ont visité la cité balnéaire doivent même respecter une quatorzaine s'ils ne sont pas en mesure de fournir un test de dépistage négatif.

Pendant ce temps, à Qingdao, les autorités appliquent une stratégie semblable à celle observée à Wuhan, épicentre de la pandémie, à savoir la recherche des cas contact grâce à un dépistage massif et l'isolement de tous les testés positifs.