DIRECT - Coronavirus : une nouvelle version de l'application de traçage StopCovid va être lancée le 22 octobre

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent, raison pour laquelle le gouvernement français a considérablement durci le ton de semaine en semaine avec de nouvelles mesures restrictives. En Europe, qui recense plus de 6,2 millions de cas de Covid-19 et près de 240.000 morts, la situation ne cesse d'empirer.

08h54

Une nouvelle version de StopCovid, l'application française de traçage des malades du coronavirus, sera lancée le 22 octobre, après l'échec relatif de sa première mouture, a annoncé lundi le Premier ministre Jean Castex.

StopCovid, sous sa forme actuelle, a été installée plus de 2,6 millions de fois depuis début juin, soit bien moins que les applications britanniques et allemandes, téléchargées respectivement 16 et 18 millions de fois.

05h13

La Chine menait lundi une campagne massive de dépistage de la métropole de Qingdao (9 millions d'habitants), après la découverte de six cas de Covid-19, ont indiqué les autorités sanitaires. Le pays asiatique, où le nouveau coronavirus a fait son apparition fin 2019, a depuis plusieurs mois endigué l'épidémie sur son sol grâce à de stricts contrôles, au port du masque généralisé, aux mesures de confinement et aux applications de traçage.

02h20

Le docteur Anthony Fauci, figure très respectée aux Etats-Unis, a exprimé son mécontentement dimanche après l'utilisation de ses propos dans un clip de campagne de l'équipe Trump sur le coronavirus. "En près de cinq décennies de service public, je n'ai jamais publiquement soutenu aucun candidat", a indiqué le célèbre directeur de l'Institut des maladies infectieuses dans un communiqué transmis à CNN.