Kim Jong-Un pleure pendant son discours lors d’un défilé militaire

À l’occasion des 75 ans du Parti du Travail, qui dirige le pays, la Corée du Nord a organisé un gigantesque défilé militaire à Pyongyang. Lors de son discours, Kim Jong Un n’a pu s’empêcher de verser quelques larmes, signe d’une «très grande pression sur ses épaules», selon des experts.

Pendant une grande partie de son discours, Kim Jong Un a manifesté sa gratitude envers le peuple nord-coréen, et s’est excusé de ne pas avoir réussi à améliorer le quotidien de ses habitants malgré leur soutien indéfectible. «Notre peuple a placé toute sa confiance en moi, aussi haute que le ciel et aussi profonde que la mer, mais je n’ai pas toujours été à la hauteur. Je suis vraiment désolé pour ça», a-t-il déclaré, rapporte le Korea Times. Il a par ailleurs retiré ses lunettes pour essuyer ses larmes au milieu du discours.

Une manière de faire assez inhabituelle pour le dirigeant nord-coréen. «Dans ce message, on peut comprendre que Kim ressent une grande pression. Pendant son discours, il a utilisé les termes "graves défis", "inmombrables épreuves" et "catastrophes sans précédent dans l’histoire". Cela montre ses difficultés à gouverner, et il se sent stressé par la crainte que son peuple puisse être en colère ou influencé par ces difficultés», analyse Hong Min, directeur du département de la Corée du Nord à l’Institut Coréen pour l’unification nationale dans le journal sud-coréen. Une manière d’attirer aussi la sympathie de son peuple, selon les experts.

Le dirigeant s’est tout de même félicité de compter aucun cas de coronavirus dans le pays, devant une foule non-masquée, et a annoncé donner tout son soutien aux personnes souffrant du Covid-19 à travers le monde.

Ce défilé était aussi l’occasion de dévoiler un nouveau missile balistique intercontinental. Il a prévu que toute la force nucléaire serait mobilisée en cas de menace, mais n’a pas attaqué directement les États-Unis, avec lesquels les négociations sur le nucléaire sont toujours dans l’impasse.