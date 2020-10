Le Royaume-Uni prêt à utiliser des filets pour stopper les migrants

Dan O'Mahoney est un ex-officier de la Royal Marine que le ministère de l'Intérieur britannique a chargé de lutter contre les traversées illégales de la Manche. Pour remplir sa mission, il envisage diverses tactiques, y compris une à laquelle la France s'oppose : utiliser des filets pour stopper les migrants.

Interrogé par le Sunday Telegraph, Dan O'Mahoney explique que ce dispositif permettrait de «mettre hors service les canots pneumatiques» utilisés dans 70% des traversées clandestines, en bloquant leurs hélices.

I’ll do whatever it takes to stop these crossings. I am targeting every step of the journey to end the viability of the small boats route https://t.co/pOwKIrsCZM pic.twitter.com/WYfDP6lBgT

— Dan O'Mahoney (@CCTCommander) October 11, 2020