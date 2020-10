Pour mettre en confiance votre chat, plissez les yeux

D’après une équipe de chercheurs britanniques, les chats sont plus en confiance avec les personnes qui les regardent en plissant doucement les yeux. Cette expression faciale serait l’équivalent d’un sourire réconfortant et sincère chez l’Homme.

Avant d'arriver à cette conclusion, ces scientifiques des universités de Portsmouth et de Sussex, qui ont publié leur étude dans la revue Nature, ont réalisé deux expériences.

un signe de confiance et d'affection

La première, menée sur une vingtaine de chats, a révélé que, lorsqu’on regarde nos petits compagnons à poils en ayant les yeux mi-clos (comme si on allait s'endormir), ces derniers sont plus susceptibles de faire pareil. En revanche, si on les regarde avec un regard neutre, ou même avec un grand sourire, les plissements sont moins fréquents. Or, en langage des chats, c’est un signe de confiance et d’affection.

Cela signifie qu'il est détendu et qu'il se sent en sécurité. C'est «un excellent moyen de renforcer le lien que vous entretenez avec les chats», a précisé la professeure Karen McComb, qui a participé aux recherches.

Pour la deuxième expérience, les chercheurs ont analysé le comportement de 24 autres matous face à des inconnus qui leur tendent la main, en ayant les yeux plissés, puis une expression neutre. Résultat, les animaux se sont avancés plus fréquemment vers les personnes qui ont tendu leur main tout en fermant à moitié les yeux.

«une sorte de conversation»

«C’est formidable d’avoir pu prouver que les chats et les humains peuvent communiquer de cette façon. C’est quelque chose que de nombreux propriétaires de chats avaient déjà soupçonné, et il est excitant d’avoir pu le démontrer», s'est réjouie Karen McComb, soulignant que de cette manière, on peut «démarrer une sorte de conversation».

Tasmin Humphrey, première auteure de l'étude, a de son côté indiqué que ces résultats pourront également être utilisés pour «évaluer le bien-être des chats dans différentes conditions, notamment dans les cabinets vétérinaires et les refuges».