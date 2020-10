Qui est Licypriya Kangujam, la plus jeune personne vérifiée sur Twitter ?

Elle n'aime pas qu'on la surnomme «la Greta Thunberg indienne». Pourtant, elle présente des similitudes avec la militante suédoise. Dans son pays, l'Inde, Licypriya Kangujam est devenue le visage de la lutte pour la défense de l'environnement, alors qu'elle vient tout juste de fêter ses 9 ans.

A l'âge ou la majorité des enfants pense surtout à jouer avec ses camarades, la jeune fille est déja une militante aguerrie. Une précocité qui lui a valu, comme elle vient elle même de le réaliser ce lundi 12 octobre, de devenir la plus jeune personne a avoir jamais été certifiée sur Twitter, lorsqu'elle avait 8 ans et 4 mois. Elle est désormais suivie par près de 100.000 personnes sur le réseau social.

I found that I’m the Youngest Verified Person on twitter on this planet since 8 Years 4 months Old.





It’s an honour for me. I will claim @GWR if possible. — Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) October 12, 2020

Une notoriété qui lui permet de faire avancer son combat. Le 2 octobre dernier, pour son neuvième anniversaire, Licypriya Kangujam avait ainsi demandé à ses abonnés un seul cadeau : que chacun plante un arbre.

Et son souhait a été exaucé : plus de 240.000 arbres ont été planté en Inde et dans d'autres pays. L'initiative a pris de l'ampleur, puisqu'elle a donné naissance à un mouvement baptisé «Monday for Mother Nature» (lundi pour mère nature), les enfants dans les écoles d'Inde et de partout dans le monde étant appelés à planter des arbres ce jour là. Licypriya Kangujam espère ainsi que plus d'un million d'arbres seront plantés avant la fin de l'année.

«Nous devrions manifester dans la rue en dernier recours, quand nos dirigeants ne nous écoutent pas, mais en même temps, nous devrions mener des actions en faveur du climat soit en plantant des arbres soit en arrêtant d'utiliser du plastique à usage unique à la maison (...) Nous ne pouvons pas nous contenter d'attendre que nos dirigeants agissent», a expliqué la jeune fille.

La vocation militante de Licypriya Kangujam remonte à 2015, alors qu'elle avait à peine 4 ans. La jeune fille avait été profondément marquée par les images de dévastation suite au tremblement de terre qui avait frappé le Népal cette année là. Elle avait alors aidé son père à lever des fonds en faveur des victimes.

Mais c'est en juillet 2018 que la jeune fille prend conscience de l'urgence climatique, en assistant au côté de son père à une conférence de l'ONU en Mongolie. Ecoutant les divers intervenants, elle décide de faire quelque chose pour sauver la planète. «Cela a changé ma vie», confie-t-elle.

Quelques semaines plus tard, elle fonde son propre mouvement en faveur du climat, baptisé «Child Movement» (le mouvement des enfants). Elle mène sa première action en donnant ses propres économies (1150 euros) à l'Etat du Kerala, afin d'aider les enfants des victimes des inondations massives qui ont frappé la région.

Mais c'est en octobre 2019 que Licypriya Kangujam accèdes à une notoriété nationale, puis internationale, en organisant la «Grande marche d'octobre 2019» à New Delhi, qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes pour demander une action immédiate pour contrer le réchauffement climatique et d'instaurer des lois sur le climat en Inde.

Elle dénonce également régulièrement la pollution de l'air à New Delhi et dans les grandes villes indiennes, parmi la plus élevée au monde. «Je suis inquiète pour la santé des enfants à l'école et les petits bébés», a-t-elle confié à Reuters.

Et Licypriya Kangujam ne compte pas arrêter le combat de si tôt. Elle espère devenir astronome, afin dit-elle «d'aller sur la Lune et de chercher comment nous pouvons obtenir de l'air pur pour respirer, et de l'eau fraîche à boire, et comment cultiver de la nourriture. Parce que notre planète va bientôt mourir.»