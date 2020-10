Vidéo : un surfeur sauvé d’une attaque de requin par un drone

Le surfeur australien Matt Wilkinson a échappé de justesse à une attaque de requin, ce mercredi 7 octobre, grâce à des sauveteurs qui l'ont alerté à l'aide d'un drone.

L’ancien professionnel de 32 ans nageait sur sa planche, dans les eaux de Nouvelle-Galles du Sud, quand l’animal d'1,5 mètre, s’est approché de lui, sans qu’il s’en aperçoive, rapporte News.com.au.

Heureusement, des secouristes ont vu le prédateur à temps et sont parvenus à prévenir le surfeur du danger en faisant survoler leur drone au-dessus de lui. «Le drone est descendu vers moi et m’a dit qu’il y avait un dangereux requin dans la zone et qu’il fallait retourner vers la plage», a-t-il déclaré.

Une fois sur la terre ferme, les sauveteurs lui ont montré les images captées par l’appareil. «Il est sorti de nulle part, puis est allé directement sur lui», a précisé le pilote du drone. Ce n’est qu’à ce moment-là que Matt Wilkinson a pris conscience du danger mortel auquel il venait d’échapper.

Comme en témoigne la vidéo ci-dessous, l’animal se trouvait en effet juste à côté de lui. Avant de repartir, le requin a même touché sa planche.

«J’ai entendu des éclaboussures et un bruit et j’ai regardé autour de moi et je n’ai rien vu. Je suis arrivé sur le rivage en me sentant un peu bizarre, les sauveteurs m’ont montré les images et j’ai réalisé à quel point le danger était proche sans savoir qu’il était là», a raconté le champion, qui a notamment remporté, en 2016, le Quik Pro Gold Coas.

«Je me sens reconnaissant et je suis content qu’il ait décidé de ne pas s’en prendre à moi», a-t-il encore confié. Après cet incident, la plage de Sharpes Beach, à Ballina, où Matt Wilkinson surfait, a été évacuée et fermée au public jusqu’au lendemain.