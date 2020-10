Chaque Norvégien possède du Bitcoin sans le savoir

Certains n'ont peut être jamais entendu parler des cryptomonnaies. Pourtant, chaque Norvégien possède, sans le savoir, du Bitcoin.

Le gouvernement norvégien a en effet acquis il y a quelques semaines, via le fonds d'investissement national «Oil Fund», 2% des parts de l'entreprise américaine de logiciels MicroStrategy, qui a elle-même massivement investi dans le Bitcoin. Elle en possède actuellement pour près de 425 millions de dollars, soit 383 millions d'euros.

Ainsi, si la valeur de la cryptomonnaie venait à croître à l'avenir, l'entreprise prendrait de la valeur, et l'Etat norvégien ferait une belle opération. Les Norvégiens verraient les quelque fractions de Bitcoin qui leur appartiennent indirectement prendre de la valeur.

«Le gouvernement cherche à maximiser ses profits, et avec cette acquisition il s'expose au Bitcoin, a expliqué Torkel Rogstad, spécialiste des cryptomonnaies au sein de l'entreprise norvégienne Arcane, spécialisée dans la recherche sur les cryptomonnaies, au site Decrypt. Il faut s'attendre à ce qu'il augmente à l'avenir son exposition au Bitcoin, à travers l'acquisition de plus de compagnies investissant dans la cryptomonnaie.» Et d'ajouter qu'il ne serait pas surpris de voir «l'Etat norvégien acheter directement du Bitcoin, puisque désormais les gouvernements achètent de l'or».

La Norvège a pour spécificité d'avoir mis en place un fonds souverain national baptisé «Oil Fund», qu'elle alimente grâce aux bénéfices tirés de l'exploitation du gaz et du pétrole, dont elle possède d'immenses réserves.

Elle investit ainsi régulièrement dans des entreprise et des actifs, de manière totalement transparente, puisque chacun peut consulter en temps réél l'état du fonds sur un site dédié.

Actuellement, le fonds souverain norvégien possède pour l'équivalent de 924.000.000.000.000 d'euros d'actifs.