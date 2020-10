Climat : le nombre de catastrophes a explosé depuis 20 ans

Le nombre d'événements météorologiques extrêmes liés au réchauffement climatique a considérablement augmenté au cours des 20 dernières années, faisant peser un lourd tribut humain et économique sur le monde entier, et sont susceptibles de faire encore plus de ravages, a déclaré l'ONU.

Selon les experts, les vagues de chaleur et les sécheresses constitueront la plus grande menace au cours de la prochaine décennie, alors que les températures continuent d'augmenter en raison des émissions de CO2 issues pour une grande majorité de la combustion d'énergies fossiles.

La Chine (577) et les États-Unis (467) ont enregistré le plus grand nombre de catastrophes entre 2000 et 2019, suivis de l'Inde (321), des Philippines (304) et de l'Indonésie (278), a indiqué l'ONU dans son rapport publié lundi, la veille de la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes. Huit des dix premiers pays se trouvent en Asie.

À l'échelle mondiale, 7.348 catastrophes majeures ont été enregistrées, faisant 1,23 million de morts, affectant 4,2 milliards de personnes et causant 2,97 milliards de dollars (2,52 milliards d'euros) de pertes économiques au cours des deux dernières décennies.

La sécheresse, les inondations, les tremblements de terre, les tsunamis, les incendies de forêt et les fluctuations extrêmes de température ont été parmi les événements qui ont causé des dommages majeurs.

Une urgence climatique croissante

«La bonne nouvelle est que davantage de vies ont été sauvées, mais la mauvaise est que davantage de personnes sont affectées par l'urgence climatique croissante», a déclaré Mami Mizutori, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes. Elle a appelé les gouvernements à investir dans des systèmes d'alerte précoce et à mettre en œuvre des stratégies de réduction des risques.

Debarati Guha-Sapir; du centre de recherche sur l'épidémiologie des catastrophes de l'Université de Louvain, en Belgique, qui a fourni des données pour le rapport, a déclaré : «Si ce niveau de croissance des événements météorologiques extrêmes se poursuit au cours des vingt prochaines années, l'avenir de l'humanité semble vraiment très sombre. Les vagues de chaleur vont être notre plus grand défi au cours des 10 prochaines années, en particulier dans les pays pauvres», a-t-elle déclaré.

Le mois dernier a été le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré au monde, avec des températures inhabituellement élevées au large de la Sibérie, au Moyen-Orient et dans certaines parties de l'Amérique du Sud et de l'Australie, a déclaré le service Copernicus Climate Change de l'UE.

Les températures mondiales continueront de se réchauffer au cours des cinq prochaines années, et pourraient même s'élever temporairement à plus de 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels, a déclaré l'Organisation météorologique mondiale en juillet. Les scientifiques ont fixé à 1,5°C le plafond pour éviter un changement climatique catastrophique.