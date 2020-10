DIRECT - Coronavirus : l'essai du vaccin de Johnson & Johnson suspendu en raison d'un participant malade

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent, raison pour laquelle le gouvernement français a considérablement durci le ton de semaine en semaine avec de nouvelles mesures restrictives. En Europe, qui recense plus de 6,2 millions de cas de Covid-19 et près de 240.000 morts, la situation ne cesse d'empirer.

07h13

Le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson a annoncé lundi la suspension de son essai clinique d'un vaccin contre le Covid-19, l'un des participants étant tombé malade.

"Nous avons interrompu temporairement le dosage supplémentaire dans tous nos essais cliniques d'un vaccin expérimental contre le Covid-19, y compris l'ensemble de l'essai de phase 3, en raison d'une maladie inexpliquée chez un participant", a déclaré le groupe dans un communiqué. Cette suspension entraîne la fermeture du système d'inscriptions en ligne pour recruter des participants dans le cadre de la phase 3 de l'essai, tandis que le comité indépendant pour la sécurité des patients a été saisi.

06h00

L'État de santé des salariés français du privé s'est dégradé depuis le début du confinement, estiment 12% d'entre eux, interrogés dans le cadre d'une enquête Ifop réalisée pour Malakoff Humanis du 19 juin au 15 juillet.

Selon cette étude, réalisée par Internet auprès d'un échantillon représentatif de 3.504 salariés d'entreprises du secteur privé, 45% des répondants se sentent "plus fatigués physiquement et psychologiquement" qu'avant le début de la crise sanitaire. "Si 82% de salariés se trouvent en bonne santé, 12% ont le sentiment que leur état de santé s'est dégradé", explique à l'AFP Anne-Sophie Godon, directrice innovation chez Malakoff Humanis. Parmi eux, 21% sont des salariés atteints de maladies chroniques. "On peut faire l'hypothèse que c'est en lien avec le renoncement aux soins ou la difficulté d'y avoir accès pendant la période", détaille-t-elle, "les autres sont les salariés aidants". "Le ressenti reflète en général assez fidèlement l'état de santé réel", souligne-t-elle.

00h30

Un Américain a attrapé deux fois le Covid-19 à un mois et demi d'intervalle et la deuxième infection était plus sévère que la première, selon une étude parue mardi qui détaille ce cas de réinfection, l'un des cinq recensés jusque-là dans le monde. "Il y a toujours de nombreuses inconnues sur les infections au SARS-CoV-2 et la réponse du système immunitaire, mais nos travaux montrent qu'une infection antérieure pourrait ne pas nécessairement protéger contre une infection future", a estimé le Pr Mark Pandori, auteur principal de l'étude publiée dans la revue médicale The Lancet Infectious Diseases.

00h16

Le président américain Donald Trump a été testé négatif au Covid-19 "plusieurs jours de suite" en utilisant un test rapide, a affirmé lundi le médecin de la Maison Blanche.