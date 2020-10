États-Unis : un homme attrape le Covid-19 une deuxième fois, plus grave que la première

Un homme âgé de 25 ans, originaire du Texas, a attrapé deux fois le Covid-19, une première aux Etats-Unis. Et la deuxième fois, il a subi une forme plus grave de la maladie.

L’homme aurait donc été infecté une première fois au mois de mars, et avait quelques symptômes (maux de gorge et de tête, nausée, diarrhée), et avait été testé positif en avril, détaille une étude de The Lancet Infectious Diseases.

Au début du mois de mai, le patient n’avait plus de symptôme, et a été testé négatif deux fois de suite. À la fin du mois, de nouveaux symptômes apparaissent, bien plus forts (fièvre, maux de tête, étourdissement, nausée), et l’homme est testé positif à nouveau au mois de juin. Il ne souffrait d’aucune autre maladie.

NEW—Study confirms first case of #COVID19 reinfection in the USA, indicating exposure to the virus may not translate to total immunity: finding from a case study from the University of Nevada @TheLancetInfDis https://t.co/sx5Qzg5N72 pic.twitter.com/1KTFSXqP7N — The Lancet (@TheLancet) October 12, 2020

Selon les experts, il s’agirait bien de deux contaminations différentes, et non pas d’un rebond tardif de la première infection. Le code génétique de la souche du coronavirus était en effet différent entre la première et la deuxième contamination. «Nos résultats indiquent qu’une première infection ne protège pas nécessairement d’une infection future», signale Mark Pandori, docteur à l’Université du Nevada, dans un communiqué.

Les scientifiques incitent donc les personnes ayant déjà été contaminées une première fois de continuer à appliquer strictement les gestes barrières, car ils ne sont pas à l’abri d’une potentielle réinfection.

Il s’agit du cinquième cas de réinfection du Covid-19 recensé dans le monde. Les quatre précédents ont été confirmés à Hong-Kong, en Belgique, aux Pays-Bas et en Équateur. Seul l'un d'entre eux avait également eu une deuxième infection plus virulente que la première.