Vidéo : Donald Trump danse sur le tube des Village People «YMCA»

Un déhanché qui n'est pas passé inaperçu. Pour son premier meeting de campagne depuis sa guérison du coronavirus, mardi en Floride, Donald Trump a voulu montrer à ses détracteurs qu'il avait retrouvé la forme, esquissant à la fin de l'événement quelques pas de danse sur le tube des Village People «YMCA».

Avant de remonter dans son avion Air Force One, le président américain s'est dandiné quelques secondes, devant une foule enthousiaste - et très peu masquée -, sur la chanson qui clôture chacune de ses réunions publiques de campagne. Captée et diffusée sur Twitter par Ryann McEnany, responsable des réseaux sociaux du milliardaire républicain, la séquence de quelques secondes est devenue virale, cumulant plus de 150.000 likes et près de 35.000 partages.

Ce n'est pas la première fois que Donald Trump danse, devant ses supporters, sur le plus gros tube des Village People, dont il utilise également lors de ses meetings le morceau «Macho Man». Le 21 septembre dernier, lors d'une réunion publique dans l'Ohio, tenue avant sa contamination au Covid-19, le président de 74 ans s'était déjà trémoussé sur «YMCA».

Contrairement à de nombreux autres artistes (les Rolling Stones, Rihanna, Neil Young...), les Village People ne s'opposent pas à l'utilisation de leurs titres par Donald Trump lors de ses meetings». «"YMCA" est l'hymne de tout le monde et une chanson pour s'amuser. En ce qui concerne son usage par le président, je ne lui ai pas accordé d’autorisation car elle n'est pas requise», a indiqué Victor Willis, le policier du groupe, dans un communiqué cité par Bloomberg le mois dernier, soulignant tout de même qu'il «devrait au moins faire la danse du "YMCA" tant qu'il y est».

Le chanteur de 69 ans a donc changé d'avis en quelques mois. En juin dernier, il avait publié un message sur Facebook pour demander à Donald Trump d'arrêter d'utiliser les musiques des Village People au cours de ses meetings, après que celui-ci avait menacé d'envoyer l'armée pour mettre fin aux émeutes ayant suivi la mort de George Floyd.