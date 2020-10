Airbus va ramener les premiers échantillons de Mars sur Terre

Le groupe Airbus a été choisi par l'Agence Spatiale Européenne pour développer un dispositif permettant de ramener les premiers échantillons de Mars d'ici fin 2031 sur Terre. Grâce à ces prélèvements, les experts pourraient recueillir de précieuses informations sur de potentielles traces de vie martienne.

D'ici à fin 2031, l'Agence Spatiale Européenne (ESA) et la NASA souhaitent en effet ramener un peu de Mars sur notre planète, rapporte La Dépêche.

Et le groupe Airbus développera ainsi un cargo spatial chargé d'atteindre la planète rouge, récupérer les premiers échantillons de roches martiennes et les ramener sur Terre, a annoncé l'ESA dans un communiqué publié ce mercredi.

Le lancement de cette sonde, baptisée ERO («Orbiteur de retour sur la Terre», ou «Earth Return Orbiter» en anglais), se fera à bord d’Ariane 6 en 2026, a indiqué le groupe. «La sonde de six tonnes et six mètres de haut, équipée de panneaux solaires d’une surface de 144 m² et d’une envergure de plus de 40 m (parmi les plus grands jamais construits) mettra environ un an pour rejoindre Mars», a-t-il ajouté.

Des extraits de sols et de roches placés dans des tubes

L'ERO, une fois arrivé, entrera en orbite autour de Mars et sera chargé de communiquer avec les appareils de la mission déjà sur place. Un Rover, lancé par la NASA et équipé d'un bras robotique européen, atterrira près du cratère Jezero, là où l'étude d'éventuelles traces de vie martienne pourrait se faire, afin de prélever des extraits de sols et de roches, qui seront placés dans 36 tubes, conditionnés et lancés en orbite autour de Mars, à plus de 50 millions de kilomètres de la base terrienne.

Airbus précise que l'orbiteur ERO devra ensuite détecter et capturer les prélèvements, qui font la taille d'un ballon de basket. Il devra ensuite ramener les échantillons sur Terre après les avoir scellés.

Cette mission devrait s'étaler sur une période de cinq ans. La valeur du contrat de l’ERO atteindra 491 millions d’euros.