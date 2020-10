Coronavirus : premier cas au monde de mort après une réinfection aux Pays-Bas

Aux Pays-Bas, une femme de 89 ans est devenue la première personne connue au monde à mourir après avoir été infectée à deux reprises par le coronavirus. Son cas a été rapporté par des chercheurs néerlandais dans un article paru récemment dans la revue scientifique Clinical Infectious Diseases.

Cette octogénaire souffrait de la maladie de Waldenström, un type rare de cancer des globules blancs, qui a affaibli son système immunitaire. L'article explique qu'elle s'est rendue une première fois aux urgences avec de la fièvre et une toux sévère. Elle a été soumise à un test PCR, qui s'est avéré positif. Cinq jours plus tard, elle est sortie de l'hôpital, après que ses symptômes ont disparu, excepté une fatigue persistante.

Mais, 59 jours après le début de son premier épisode de Covid-19 et alors qu'elle suivait une nouvelle chimiothérapie depuis deux jours, l'octogénaire a développé de la fièvre et de la toux, auxquelles se sont ajoutées des difficultés respiratoires. Elle a été testée une seconde fois positive au Covid-19. Après qu'aucun anticorps n'a été détecté chez elle, son état s'est détérioré au bout du huitième jour. Elle est décédée deux semaines plus tard.

Une vingtaine de cas de réinfections prouvés

Bien que la patiente n'ait pas été dépistée entre ses deux tests positifs, «il est probable que le deuxième épisode était une réinfection plutôt qu'une infection prolongée», affirment les chercheurs, les souches génétiques du virus n'étant pas les mêmes.

S'il s'agit de la première réinfection au coronavirus aboutissant à un décès, au moins une vingtaine de cas de seconde infection - dont les patients se sont remis - ont été scientifiquement prouvés dans le monde depuis le début de la pandémie. Le premier a été détecté à Hong Kong le 24 août, et le dernier en date aux Etats-Unis. Le cas de ce jeune homme de 25 ans vivant au Nevada a été détaillé dans une étude publiée mardi 13 octobre dans la revue médicale The Lancet Infectious Diseases. Sa seconde infection a été plus sévère que la première, à l'instar de ce qui s'est passé dans le cas de l'octogénaire néerlandaise. Selon le professeur Mark Pandori, auteur principal de l'étude américaine, il pourrait y avoir beaucoup plus de réinfections que celles qui ont déjà été confirmées, «car de nombreux cas de Covid-19 sont asymptomatiques» et donc difficiles à repérer.