Australie : attaqué par une pie, il finit aux urgences

Le célèbre film d'Alfred Hitchcock «Les Oiseaux», mais dans la vraie vie. En Australie, un homme a été attaqué par une pie mardi, alors qu'il déjeunait dans un parc. Il a été admis à l'hôpital pour de sérieuses blessures au niveau des deux yeux.

James Glindemann, un entrepreneur de 68 ans, venait de commander un plat chinois à emporter et de s'asseoir sur un banc à côté d'un centre commercial à Sale, dans l'Etat de Victoria, à 200 km de Melbourne. Une pie s'est approchée de lui, et il a commencé à vouloir lui «parler».

Mais l'échange a tourné au vinaigre. «J'ai ouvert ma boîte à repas, l'oiseau a volé vers mon visage et m'a frappé à l'œil gauche», raconte-t-il au Guardian. Ensuite, «l'oiseau s'est assis sur le béton devant moi et a vu que je n'avais pas fait tomber ma nourriture (...) Il a immédiatement attaqué le côté droit de mon visage, sur l'œil avec un peu de force, et a fait couler du sang», poursuit-il.

Des attaques fréquentes en cette saison

«Inquiet» par l'étendue des dégâts, James Glindemann s'est empressé de ramasser son repas tombé à terre et de marcher vers sa voiture, garée à quelques pas. «Plus je m'approchais de mon véhicule, plus ma vision se détériorait», relate-t-il. Il a appelé une ambulance et a été emmené à l'hôpital local.

Préoccupés par la gravité de ses blessures, les médecins ont décidé de le transférer par les airs au Royal Victorian Eye and Ear Hospital de Melbourne, où il a été opéré pendant deux heures. «La pie semble avoir pénétré la cornée de mon œil gauche et les docteurs l'ont donc réparée», explique-t-il, tandis que la zone autour de son œil droit était «très enflammée».

James Glindemann se remet doucement de cet incident, chez lui. «Ma vision des deux yeux est floue pour le moment, mais les médecins sont convaincus que ma vue reviendra», confie-t-il à ABC.

Les attaques de ce type sont fréquentes en cette période de l'année en Australie. Septembre et octobre sont deux mois durant lesquelles les pies sont habituellement très agressives envers les passants, car c'est la période de naissance de petits.

Fin septembre, la vidéo d'un jeune garçon en trottinette poursuivi par une pie, filmée par son père, est devenue virale. Selon un responsable du Royal Victorian Eye and Ear Hospital de Melbourne, cité par ABC, une soixantaine de personnes avec des blessures oculaires liées aux oiseaux se rendent chaque année dans l'établissement.