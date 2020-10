Comment Hunger Games inspire les manifestants thaïlandais qui demandent plus de démocratie

Un exemple marquant d'influence du cinéma sur la réalité. En Thaïlande, où des manifestations pro-démocraties ont lieu depuis plusieurs semaines, les contestataires se sont inspirés d'Hunger Games pour leur signe de ralliement.

Et ce n'est pas nouveau. Dès 2014, alors que l'épisode «La Révolte, partie 1» était diffusé au cinéma, les manifestants ont commencé à lever le bras avec les doigts de la main tendus vers le ciel, à l'exception du pouce et de l'auriculaire. Pour rappel, ce geste est utilisé par l'héroïne de la saga de science-fiction pour lutter contre un système oppressif. À l'époque, les manifestants l'utilisaient pour protester contre le coup d'Etat qui a vu le général Prayut Chan-O-Cha prendre le pouvoir. Six ans plus tard, ce symbole est de retour dans les rues du pays pour demander plus de liberté et une réforme de la monarchie.

Loin d'accepter les revendications des manifestants, la famille royale a augmenté sa répression ces derniers jours, en interdisant notamment les rassemblements de plus de 5 personnes ce 15 octobre. Plusieurs leaders de l'opposition ont également été arrêtés. L'objectif est donc de mettre fin à la contestation le plus rapidement possible.

Pour justifier cette démonstration de force, le gouvernement a expliqué que les manifestations étaient «contraires à la Constitution». L'exécutif s'est notamment appuyé sur une action des protestataires qui avaient bloqué le cortège royal en marge d'un rassemblement à Bangkok. Reste à savoir si les mesures réussiront à endiguer la vague de contestation.