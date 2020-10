DIRECT - Coronavirus : record de nouveaux cas en Allemagne

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent, raison pour laquelle le gouvernement français a considérablement durci le ton de semaine en semaine avec de nouvelles mesures restrictives.

09h37

L'instauration d'un couvre-feu nocturne dans les grandes métropoles vise "les rassemblements privés festifs" et le gouvernement va mettre en place des "sanctions dissuasives pour ceux qui organisent des soirées clandestines", a assuré jeudi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

09h30

Plus de 20 millions de téléspectateurs ont suivi l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1 et France 2 mercredi, durant laquelle le président a annoncé des couvre-feux en Ile-de-France et dans huit métropoles pour endiguer l'épidémie de coronavirus.

09h19

La prochaine session du Parlement européen, prévue du 19 au 22 octobre, ne se tiendra pas à Strasbourg en raison de la pandémie de coronavirus mais sera organisée par visioconférence, a annoncé le président de l'institution, David Sassoli.

06h00

Au lendemain de l'annonce choc d'une mise en place de couvre-feux nocturnes en Île-de-France et dans huit métropoles à partir de samedi, le gouvernement va devoir faire de la pédagogie, ce jeudi, avec une conférence de presse de Jean Castex face aux critiques de certains secteurs touchés comme la restauration.

Le Premier ministre, Jean Castex, accompagné des ministres de la Santé, Olivier Véran, de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de l'Economie, Bruno Le Maire, et du Travail, Elisabeth Borne, doivent détailler ces nouvelles mesures lors d'une conférence de presse à 14H00.

05h33

L'Allemagne a comptabilisé 6.638 cas de coronavirus en 24 heures, un record pour le pays depuis l'éclatement de la pandémie de Covid-19, selon des données officielles publiées jeudi.

Cette information est intervenue quelques heures seulement après l'annonce de nouvelles restrictions dans les 16 Etats régionaux, visant justement à empêcher la résurgence de la pandémie. Le précédent bilan le plus élevé de contaminations quotidiennes remonte à 28 mars avec 6.294 cas.

03h04

Barron Trump, fils de Donald et Melania Trump, a lui aussi été testé positif au Covid-19, a annoncé la Première dame des Etats-Unis, précisant qu'il était depuis de nouveau négatif.