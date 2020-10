Election américaine : pas de débat mais deux émissions face-à-face le même jour pour Trump et Biden

Une opposition inhabituelle. En lieu et place du traditionnel deuxième débat présidentiel, annulé car les candidats n'étaient pas d'accord sur les termes de l'organisation, Joe Biden et Donald Trump s'opposeront par médias interposés.

Ainsi, les deux hommes qui briguent la Maison Blanche répondront à des questions posées par des électeurs dans un format «Town Hall» (sorte de foire aux questions pour les candidats), très utilisé outre-Atlantique, dans des lieux différents. Joe Biden sera donc sur ABC à 20h heure locale quand Donald Trump retrouvera au même moment la chaîne sur laquelle était diffusé The Apprentice des années plus tôt : NBC.

TONIGHT: Democratic presidential nominee Joe Biden will face questions from real voters in the key battleground state of Pennsylvania. Watch the ABC 20/20 Town Hall Event – ‘The Vice President and the People’ tonight at 8e|7c|5p on ABC. https://t.co/lfLa0LtTAS #BidenTownHall pic.twitter.com/xmg9bElROU

— ABC News (@ABC) October 15, 2020