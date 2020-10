Un cas de virus du Nil occidental aux Pays-Bas, une première

C'est une maladie qui, comme son nom l'indique, se retrouve d'habitude autour du bassin méditerranéen, et jamais en terre batave. C'est pourtant bien aux Pays-Bas, qu'un cas du virus du Nil a été identifié la semaine dernière, comme le rapportent, ce jeudi 15 octobre, les médias locaux. Un premier cas autochtone de contamination préoccupant et qui interroge.

Comme l'indique le site du mensuel néerlandais Holland Times, ce cas inédit a été recensé, la semaine dernière, chez un homme adulte dont ni l'âge, ni l'identité n'ont été révélés.

L'homme infecté a été piqué par un moustique dans la région d'Utrecht (centre) sans avoir quitté le pays au cours des semaines précédentes.

