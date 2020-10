Vidéo : à 11 ans, il vole un bus scolaire et se lance dans une course-poursuite avec la police

Les policiers de Baton Rouge (Louisiane), aux Etats-Unis, ont poursuivi un bus volé pendant près de 45 minutes... pour découvrir un enfant au volant. Âgé de 11 ans, il a subtilisé le véhicule alors qu'il stationnait dans un garage et l'a conduit pendant presque une heure, prenant la fuite face aux forces de l'ordre.

Personne ne sait comment ce jeune garçon s'y est pris pour démarrer le bus ou même pour réussir à conduire seul pendant tout ce temps. Pendant la course-poursuite, il a heurté trois voitures, sans que personne ne soit blessé gravement.

Here’s video of an 11-year-old boy driving a school bus that he allegedly stole through Baton Rouge Louisiana as police chased him. pic.twitter.com/GM3VpgJMmb

— David Begnaud (@DavidBegnaud) October 11, 2020