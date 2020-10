Coronavirus : prendre l’avion ne serait pas dangereux

Voler dans un espace clos pendant de longues heures. À première vue, cela n'a rien de très raisonnable en temps de pandémie. Pourtant, une étude vient de démontrer que le risque de contamination en avion était extrêmement faible.

Ceci, à condition que les passagers portent un masque la plupart du temps. L'armée américaine - plus précisément par le commandement des transports (US Transcom) et l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense (Darpa) - a mesuré à l'aide de traceurs fluorescents et de capteurs la quantité d'aérosols contagieux transmis aux autres passagers par un mannequin jouant le rôle d'une personne infectée respirant normalement. Ces tests ont été menés à bord de long-courriers dans des appareils Boeing 767 et 777.

99,7 des particules éliminées

D'après les résultats de cette étude publiée jeudi soir, les passagers assis à côté de la personne infectée, ou devant et derrière celle-ci, sont logiquement les plus exposés au risque de contamination au SARS-Cov-2. En revanche, le risque reste extrêmement faible, grâce notamment au système de ventilation des cabines, qui permet le renouvellement de l'air et qui filtre la plupart des virus et bactéries.

L'étude conclut en effet que 99,7% des particules rejetées par la personnes infectée sont éliminées en 5 minutes sans atteindre les passagers les plus proches. Lorsqu'on s'éloigne du passager infecté, cette proportion atteint même 99,9%.