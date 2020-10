Irlande : les visites et rassemblements privés à domicile désormais interdits

Le gouvernement irlandais a annoncé l’interdiction pour l’ensemble du pays des visites à domicile, en intérieur et en plein air, excepté pour venir en aide à des enfants ou personnes âgées vulnérables. Cette mesure, qui vise à endiguer la pandémie de Covid-19, a pris effet ce vendredi.

Les trois comtés de Cavan, Monaghan et Donegal sont également passés en niveau 4 du plan de lutte contre l’épidémie. Avec ce niveau d’alerte, les visites sont donc interdites, le nombre de personnes maximum pour une cérémonie de mariage est de six, et les commerces non-essentiels doivent fermer, tandis que les travailleurs de ces secteurs non-essentiels doivent, dans la mesure du possible, être en télétravail, explique le Premier ministre d’Irlande, Michael Martin, cité par le Irish Times.

Ailleurs dans le pays, sous le niveau d’alerte 3, les réunions de six personnes maximum sont autorisées, à condition d’être en dehors de la maison (ou du jardin), que les six personnes viennent au maximum de deux foyers différents, et en respectant la distanciation physique. Les rassemblements de plus de 15 personnes sont quant à eux interdits. Les pubs et les restaurants sont également fermés à partir de ce vendredi. Ces restrictions peuvent avoir un «impact significatif» sur la circulation du virus, assure le Premier Ministre.

Les autorités s’inquiètent toutefois de la mise en œuvre de ces mesures : «il y a des préoccupations au sujet de l’application complète des restrictions du niveau 3», admet Michael Martin, notamment concernant les déplacements professionnels et les visites des habitants les uns chez les autres.

Il appelle donc les Irlandais à respecter ces mesures, d’autant que le nombre de cas de coronavirus explose dans les villes passées en niveau d’alerte 4 : on compte en moyenne sur le territoire 190 cas pour 100.000 habitants, mais surtout 360 cas pour 100.000 habitants à Monaghan, 353 à Donegal et 571 à Cavan, soit trois fois plus que la moyenne nationale. Des chiffres «très préoccupants», selon le gouvernement.