Les scientifiques du monde entier obligés de renommer des gènes à cause d’erreurs du logiciel Excel

Quand l'informatique ne suit pas les progrès de la science. Des scientifiques ont été obligés de renommer des gènes de l'ADN humain à cause des erreurs que cela causait dans Microsoft Excel.

En effet, le logiciel tableur est très utilisé par la communauté scientifique pour reporter les résultats d'expériences et d'études. Cependant, Excel pouvait malencontreusement corrompre les résultats. Parmi les exemples cités par The Verge, l'on retrouve par exemple le gène MARCH1. Lorsque les scientifiques entraient ce code dans leur fichier, le logiciel le convertissait automatiquement en date. March signifiant Mars en anglais, MARCH1 devenait 1-Mar.

Sur la seule année passée, pas moins de 27 gènes ont donc été renommés par erreur, d'après The Verge. «C'est très, très embêtant», assure au média en question Dezso Modos, biologiste à l'institut Quadram au Royaume-Uni. D'ailleurs, une étude de 2016 sur la question a prouvé que sur 3.597 études, 20% étaient touchées par des erreurs provenant d'Excel.

Le souci pour les scientifiques est que le logiciel est avant tout bâti pour un usage plus quotidien et plus simple que pour la compilation de données complexes. Il est ainsi compliqué d'obtenir une mise à jour de Microsoft tenant compte de leurs impératifs.

Pour réussir à uniformiser les noms des gènes et tenir compte des erreurs informatiques, un organe existe : le Hugo Gene Nomenclature Committee. À l'été 2020, la décision a par exemple été prise de renommer MARCH1 en MARCHF1. Plusieurs règles ont également été mises en place pour définir les noms des prochaines découvertes. Seuls les lettres latines et les chiffres arabes peuvent par exemple être utilisés. De quoi éviter des futures frustrations de la part de la communauté scientifique.