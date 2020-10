Rudy Giuliani utilisé par les services russes pour désinformer Donald Trump ?

Donald Trump trahi par l'un de ses plus proches amis et conseillers ? Selon les renseignements américains, des espions russes ont en effet utilisé Rudy Giuliani, ancien maire de New York et avocat du président, afin de transmettre des fausses informations à la Maison Blanche.

C'est le Washington Post qui révèle cette information digne d'une série d'espionnage. Selon le média américain, les agences de renseignements américaines ont donc prévenu le président des Etats-Unis il y a un an concernant Rudy Giuliani. Pour appuyer leurs allégations, ils se sont basés sur des rencontres entre l'avocat et plusieurs personnalités connues pour avoir des liens avec la Russie. Pour rappel, il était courant que l'incriminé se rende en Europe de l'Est ces dernières années, et en particulier en Ukraine.

Inquiets, les renseignements américains ont donc demandé à Donald Trump de prendre toute information donnée par Rudy Giulani avec la plus grande précaution. Selon le Washington Post, le message était : «faites ce que vous voulez, mais votre ami Rudy a été manipulé par des agents russes en Ukraine».

Difficile de savoir aujourd'hui si le président a pris la menace avec sérieux. Lorsque cela lui a été rapporté, il aurait simplement haussé les épaules d'après la source du quotidien américain.

D'après les informations dévoilées, les contacts entre les agents russes et Rudy Giuliani seraient intervenus alors que l'avocat tentait d'obtenir des informations compromettantes contre Joe Biden et son fils, Hunter. Ce dernier travaillait en effet pour une grande entreprise ukrainienne, Burisma, et le camp de Donald Trump suspecte une ingérence de l'ancien vice-président pour éviter un procès à la société en question. Un dossier qui débouchera finalement par un procès en destitution pour le président américain, lorsqu'une conversation avec son homologue ukrainien sera révélée, pendant laquelle il demandait des poursuites contre les Biden.

Aujourd'hui, Donald Trump et Rudy Giuliani continuent de travailler étroitement ensemble. Selon le Washington Post, l'avocat personnel était présent lors de réunions pour préparer les débats présidentiels et conseillait le président pour sa communication concernant la crise du Covid-19. De quoi mettre le pensionnaire de la Maison Blanche dans l'embarras à quelques jours du scrutin présidentiel du 3 novembre 2020.