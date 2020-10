DIRECT - Coronavirus : une région d'Espagne appelle ses habitants à «s'autoconfiner»

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent, raison pour laquelle le gouvernement français a considérablement durci le ton de semaine en semaine avec de nouvelles mesures restrictives.

17H34

17H11

Les autorités sanitaires slovènes ont annoncé stopper à compter de samedi le traçage des contacts de personnes infectées, faute d'effectifs suffisants face à la deuxième vague de la pandémie de Covid-19.

L'Institut de santé publique (NIJZ) ne cherchera plus à identifier les contacts de personnes infectées. «Nos capacités ont des limites», a expliqué l'organisation dans un communiqué. Les autorités se contenteront désormais d'informer les personnes contaminées et leur demanderont de prévenir elles-mêmes leurs proches.

15H47

Le ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg a été testé positif au nouveau coronavirus et s'est placé à l'isolement, a rapporté samedi le ministère.

«Il ne présente jusqu'à présent aucun symptôme», a indiqué une porte-parole dans une déclaration transmise à l'AFP, précisant qu'il s'agissait d'un test de routine.

Selon la même source, il est possible qu'il ait contracté la maladie Covid-19 au cours du Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne, lundi dernier à Luxembourg, auquel participait également le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian.

15H14

Le gouvernement régional de Cantabrie, dans le nord-ouest de l'Espagne, a appelé samedi son demi-million d'habitants à «s'autoconfiner» devant «le rebond important du nombre de cas», une nouvelle mesure dans le pays durement touché par la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19.

«Les autorités sanitaires recommandent l'autoconfinement volontaire et conseillent de limiter au maxium l'activité sociale et la mobilité devant le rebond important du nombre de cas en Cantabrie», peut-on lire sur le site internet du gouvernement régional.

Il est également conseillé «dans la mesure du possible, d'annuler ou de reporter les réunions familiales ou sociales», poursuivent les autorités, demandant d'éviter les espaces fermés, de se rendre dans les bars ou restaurants et de sortir après 22 heures.

13h55

L'Iran a franchi le seuil symbolique des 30.000 morts du nouveau coronavirus, a annoncé samedi le ministère de la Santé, près de huit mois après l'apparition des premiers cas de la maladie sur son sol.

"Nous avons malheureusement perdu 253 de nos chers compatriotes à cause de la maladie Covid-19 au cours des dernières 24 heures", a indiqué la porte-parole du ministère de la Santé, Sima Sadat Lari, lors de son point-presse quotidien. Ce dernier bilan porte à 30.123 le nombre de décès liés à la maladie Covid-19 en Iran.

13h48

Plus de la moitié de la population de l'Angleterre, soit environ 28 millions d'habitants, notamment à Londres, vivent depuis samedi sous de nouvelles restrictions visant à enrayer la propagation du nouveau coronavirus.

Les réunions entre famille et amis de différents foyers sont désormais interdites à l'intérieur, à Londres et dans d'autres zones de l'Angleterre, qui regroupent 11 millions de personnes au total.

13h25

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.105.691 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11H00 GMT.

Plus de 39.368.710 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 27.117.500 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

13h18

L'Afrique du Sud, pays africain le plus touché par la pandémie, a passé vendredi le cap des 700.000 cas de nouveau coronavirus, selon des chiffres officiels. Le pays a enregistré 2.019 nouveaux cas vendredi, portant leur nombre total à 700.203, selon les statistiques du ministère de la Santé.

Le nombre de décès s'élève à 18.370. L'Afrique du Sud compte pour 43% des cas de Covid-19 sur le continent africain, suivie par le Maroc qui compte officiellement quelque 160.000 cas.

13h05

La sélectionneuse de l'équipe de France féminine Corinne Diacre et son entraîneur des gardiennes Gilles Fouache ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé samedi la Fédération française de football (FFF), ce qui contraindra la technicienne à manquer le rassemblement des Bleues qui doit débuter lundi.

"La sélectionneuse et son adjoint ne pourront participer physiquement à ce stage ni aux deux matches de qualification à l'Euro-2022" face à la Macédoine du Nord le 23 octobre à Orléans et en Autriche le 27 octobre, précise la FFF dans un communiqué, ajoutant que l'équipe sera confiée à l'entraîneur adjoint Eric Blahic et au préparateur physique Anthony Grech Angelini pendant le rassemblement.

12h03

L'ensemble des contrôles supplémentaires réalisés sur le Tour d'Italie pour la détection de cas de Covid-19 ont été négatifs, a annoncé samedi l'organisation de la course en liaison avec l'Union cycliste internationale (UCI).

Ces contrôles de type antigénique, au nombre de 512, ont été pratiqués sur la totalité des concurrents et sur les membres de l'encadrement des 20 équipes en course.

11h37

Angela Merkel a solennellement demandé samedi à ses concitoyens de réduire au maximum leurs relations sociales, les incitant même à rester à leur domicile, alors que l'épidémie connaît une nette accélération en Allemagne.

"Renoncez à tout voyage qui n'est pas vraiment nécessaire, à toute célébration qui n'est pas vraiment nécessaire. Veuillez rester chez vous, sur votre lieu de résidence, dans la mesure du possible", a déclaré la chancelière dans son podcast hebdomadaire. "Ce que sera l'hiver, ce que sera notre Noël, sera décidé dans les jours et les semaines à venir", a-t-elle averti.

07h32

La Polynésie française fait face à "une aggravation brutale de l'épidémie", a estimé vendredi le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, alors que le président du gouvernement local, Edouard Fritch, est à l'isolement après avoir été testé positif au Covid-19 il y a une semaine.

Selon la direction locale de la santé, le taux d'incidence, qui décompte le nombre de cas sur 7 jours pour 100.000 habitants, a atteint mercredi 409, un niveau qui le place parmi les plus élevés de France, et grimpe même à près de 500 chez les 15-44 ans, alors que le taux de reproduction est désormais de 1,4, soit bien au-dessus de la limite fixée par les scientifiques afin d'éviter une hausse du nombre de cas.