Etats-Unis : une professeure défend son droit de supprimer les devoirs à la maison

C'est un parti pris qui détonne avec le reste du corps enseignant mais que défend depuis plusieurs années Courtney White, professeure dans un lycée d'Alvarado, au Texas. La jeune femme a en effet décidé de ne pas donner de devoirs à ses élèves à la maison, un choix d'enseignement qui divise.

Plus de quatre millions d'Américains ont regardé la vidéo publiée par Courtney White sur Tik Tok, dans laquelle elle explique la raison pour laquelle elle refuse de donner des devoirs à ses lycéens. «Il n'y a aucune preuve que les devoirs en feront des meilleurs élèves pendant mes cours. Je respecte leur temps libre [...] La plupart de mes étudiants sont des lycéens, ils ont des jobs, ils ont font du sport, ils font partie de groupes de musique. Ils ont d'autres responsabilités qui ne sont pas liées à l'école», s'est notamment justifiée l'Américaine.

Reply to @tafgarcia Me not assigning homework, doesn’t make me any less of a teacher. My kids show me mastery of content in class. ##teachersoftiktok

