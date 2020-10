DIRECT - Coronavirus : assouplissement des mesures de restriction à Melbourne après une chute des cas

Comme le craignaient les autorités sanitaires, la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus a bel et bien frappé en France, obligeant le gouvernement à durcir le ton, en imposant notamment un couvre-feu dans les communes d'Ile-de-France et de huit autres métropoles.

10H22

Israël a entamé dimanche la première étape de son déconfinement progressif, après avoir constaté une baisse du nombre de cas de personnes contaminées au nouveau coronavirus, un mois après l'entrée en vigueur des restrictions.

Crèches, écoles maternelles, parcs nationaux et plages ont rouvert, les entreprises n'accueillant pas de public ont pu reprendre le travail et les Israéliens sont désormais autorisés à se déplacer à plus d'un km de leur domicile.

Les rassemblements restent toutefois limités à moins de 10 personnes en intérieur et 20 en extérieur. «Nous sortons (du confinement) cette fois-ci avec prudence», a affirmé samedi soir le Premier ministre Benjamin Netanyahu, cette première phase de déconfinement devant s'étaler sur plusieurs mois, jusqu'en février 2021.

6H45

Les autorités australiennes ont annoncé dimanche un léger assouplissement des mesures de restriction en vigueur à Melbourne, la deuxième plus grande ville du pays, après une baisse régulière du nombre des nouvelles contaminations.

Les cinq millions d'habitants de Melbourne sont soumis depuis plus de 100 jours à des restrictions drastiques destinées à lutter contre une vague incontrôlée de cas de Covid-19. Les autorités ont levé dimanche la mesure qui limitait à deux heures le temps que pouvaient passer les gens hors de leur domicile afin de se livrer à des activités autorisées.

Ils ont également étendu à 25 kilomètres la distance qu'ils peuvent parcourir pour pratiquer des exercices physiques, acheter des produits de première nécessité et exercer les professions jugées essentielles à la société.