DIRECT - Coronavirus : plus de 250.000 morts en Europe

Comme le craignaient les autorités sanitaires, la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus a bel et bien frappé en France, obligeant le gouvernement à durcir le ton, en imposant notamment un couvre-feu dans les communes d'Ile-de-France et de huit autres métropoles.

17H54

Plus de 250.000 décès dus au nouveau coronavirus ont été recensés en Europe selon un bilan réalisé par l’AFP à partir de sources officielles dimanche à 15H30 GMT.

Au total, 250.030 décès du Covid-19 ont été déclarés en Europe (pour 7.366.028 cas), dont plus des deux tiers au Royaume-Uni (43.646 morts, 722.409 infections), en Italie (36.543, 414.241), en Espagne (33.775, 936.560), en France (33.392, 867.197) et en Russie (24.187, 1.399.334).

Plus de 8.000 morts ont été recensés ces sept derniers jours (8.342), soit le bilan le plus lourd sur une semaine dans la région depuis mi-mai.

16H19

«Avec prudence», Israël a entamé dimanche un déconfinement très progressif après avoir constaté une baisse du nombre de cas de personnes contaminées au nouveau coronavirus, un mois après l'entrée en vigueur des restrictions.

Les parcs nationaux et les plages ont rouvert, les entreprises n'accueillant pas de public ont pu reprendre le travail et les enfants en bas âge ont retrouvé le chemin de l'école maternelle et de la crèche.

15H56

Le port du masque sera obligatoire dès lundi dans les lieux publics fermés dans toute la Suisse, a annoncé dimanche le gouvernement fédéral, parmi d'autres mesures pour tenter d'endiguer la croissance «exponentielle» des cas de Covid-19.

«Cette dernière semaine, les infections ont doublé», la croissance des cas est maintenant «exponentielle», a déclaré la présidente de la confédération, Simonetta Sommaruga, au cours d'une conférence de presse, justifiant du sérieux de la situation pour que la Confédération impose des mesures nationales, quand la gestion de la pandémie était depuis l'été de la seule responsabilité des cantons.

14H20

Le port du masque sera obligatoire dès lundi dans les lieux publics fermés dans toute la Suisse, a annoncé dimanche le gouvernement fédéral, parmi d'autres mesures pour tenter d'endiguer le bond inquiétant des cas de Covid-19.

«La forte augmentation du nombre de contaminations de ces derniers jours est inquiétante», note le Conseil fédéral dans un communiqué, qui précise qu'outre les masques, les rassemblements spontanés de plus de 15 personnes dans l’espace public seront interdits et que les manifestations privées de plus de 15 personnes seront également réglementées. Le gouvernement recommande aussi de recourir au télétravail.

11H19

Le gouvernement italien a adopté dimanche en conseil des ministres un projet rectificatif de loi de finances d'un montant de 39 milliards d'euros en réponse à l'impact de la crise du Covid-19 sur la troisième économie de la zone euro. Cette loi de finances sera financée par du déficit supplémentaire et par 18 milliards d'euros de plan européen de relance adopté en juillet à Bruxelles.

Le ministre de l'Economie Roberto Gualtieri a estimé qu'il n'y avait «jamais eu une loi de finances aussi expansionniste dans l'histoire du pays», rappelant que les investissements passeront de 2,3% du PIB en 2019 à 4% en 2021.

10H22

Israël a entamé dimanche la première étape de son déconfinement progressif, après avoir constaté une baisse du nombre de cas de personnes contaminées au nouveau coronavirus, un mois après l'entrée en vigueur des restrictions.

Crèches, écoles maternelles, parcs nationaux et plages ont rouvert, les entreprises n'accueillant pas de public ont pu reprendre le travail et les Israéliens sont désormais autorisés à se déplacer à plus d'un km de leur domicile.

Les rassemblements restent toutefois limités à moins de 10 personnes en intérieur et 20 en extérieur. «Nous sortons (du confinement) cette fois-ci avec prudence», a affirmé samedi soir le Premier ministre Benjamin Netanyahu, cette première phase de déconfinement devant s'étaler sur plusieurs mois, jusqu'en février 2021.

6H45

Les autorités australiennes ont annoncé dimanche un léger assouplissement des mesures de restriction en vigueur à Melbourne, la deuxième plus grande ville du pays, après une baisse régulière du nombre des nouvelles contaminations.

Les cinq millions d'habitants de Melbourne sont soumis depuis plus de 100 jours à des restrictions drastiques destinées à lutter contre une vague incontrôlée de cas de Covid-19. Les autorités ont levé dimanche la mesure qui limitait à deux heures le temps que pouvaient passer les gens hors de leur domicile afin de se livrer à des activités autorisées.

Ils ont également étendu à 25 kilomètres la distance qu'ils peuvent parcourir pour pratiquer des exercices physiques, acheter des produits de première nécessité et exercer les professions jugées essentielles à la société.