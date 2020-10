Un immense dessin de chat découvert sur le site archéologique des lignes de Nazca

Les mystérieuses lignes de Nazca n'ont pas encore dévoilé tous leurs secrets. Un immense motif datant de plus de 2.000 ans et représentant un félin, sans doute un chat, a été découvert récemment par des archéologues sur le flanc d'une colline dans le désert péruvien.

Mesurant 37 mètres de long, ce géoglyphe - un ensemble de motifs tracés au sol et visibles seulement d'une très haute altitude - a été repéré par hasard au cours de travaux de maintenance et d'aménagement sur le site archéologique des géoglyphes et lignes de Nazca et Palpa, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1994.

Archaeologists in Nazca, Peru have discovered a huge feline geoglyph on a hillside.





The country's Ministry of Culture said the geoglyph, which is 37 metres long, was barely visible and at danger of becoming completely erased.





— SkyNews (@SkyNews) October 17, 2020