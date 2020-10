Vidéo : des images d’un vaccin anti-coronavirus fabriqué en Belgique dévoilées

Le quotidien britannique The Daily Mail a mis en ligne sur son site, ce dimanche 18 octobre au soir, une vidéo présentée comme «exclusive» d'une usine basée en Belgique, produisant des milliers de doses d'un vaccin contre le Covid-19.

Et si le remède tant attendu se trouvait de l'autre côté de la frontière française ?

C'est en tout cas une des possibilités mise sur la table, puisque c'est dans la localité de Puurs, en Belgique, que le géant pharmaceutique américain Pfizer, associé à la biotech allemande BioNTech, a choisi pour produire son vaccin contre le Covid-19.

Et à en croire les images de Pfizer, auxquelles le Daily Mail a eu accès, ce sont des milliers de doses qui sont actuellement en cours de fabrication et qui pourraient prochainement être mises sur le marché si les essais s'avèrent être concluants.

The video the world has longed to see... Covid vaccines rolling off the Pfizer production line https://t.co/rkWWeA6qit pic.twitter.com/VTPYs23xpr

— Daily Mail US (@DailyMail) October 18, 2020