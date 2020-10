Coronavirus : Le docteur Fauci «absolument pas surpris» que Donald Trump ait été contaminé

Lors d'une interview accordée à un journaliste de l'émission américaine «60 Minutes» diffusée sur la chaîne CBS dimanche 18 octobre, le Docteur Fauci, qui conseille la Maison Blanche sur le coronavirus, a affirmé que la contamination de Donald Trump au coronavirus ne le suprenait pas.

Le directeur de l'Institut national des allergies et maladies infectieuses, centre de recherche du Ministère américain de la Santé, était interrogé sur la crise sanitaire mais également sur la contamination du président américain, hospitalisé pendant trois jours après avoir contracté le virus.

«Je n'étais absolument pas surpris. Je me suis douté qu'il allait tomber malade quand je l'ai vu en plein milieu d'une foule et que presque personne ne portait de masques. Quand j'ai vu ça à la télévision, je me suis dit 'Oh mon Dieu'. Et ça n'a pas loupé, ce rassemblement s'est transformé en cluster», a-t-il déclaré.

Dr. Fauci says he was “absolutely not” surprised that President Trump got sick with coronavirus after seeing POTUS at what “turned out to be a super-spreader event” at the White House. https://t.co/Iq75GoCErk pic.twitter.com/iDWEaoX582 — 60 Minutes (@60Minutes) October 18, 2020

Depuis le début de la pandémie, les prises de position de l'immunologue tranchent complètement avec celles du président américain, qui n'a cessé de minimiser la gravité du Covid-19.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Alors qu'il était hospitalisé dans un hôpital militaire, Donald Trump avait même tweeté : «N'ayez pas peur du Covid. Ne le laissez pas dominer votre vie. Nous avons développé, sous l'administration Trump, de très bons médicaments et avons gagné en connaissance. Je me sens mieux qu'il y a 20 ans !»

Qualifié de «voix de logique et de stabilité» ou encore de «rock-star du Covid-19», le docteur Fauci, chargé pendant plusieurs semaines de faire un point quotidien sur la crise sanitaire, est quant à lui devenu une véritable référence pour les Américains qui saluent régulièrement sa précision et son sang froid.

Les Etats-Unis, pays le plus endeuillé au monde par la pandémie, enregistrent à ce jour plus de 8 millions de cas et près de 220.000 morts.