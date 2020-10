Greta Thunberg appelle à la libération de 12 militants hongkongais

La jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg a rejoint la campagne #Save12HongKongYouths, pour demander la libération de douze militants hongkongais emprisonnés en Chine depuis le mois d’août.

Ces derniers ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de fuir en bateau vers Taïwan, alors qu’ils étaient en liberté conditionnelle. Certains d’entre eux avaient notamment été mis en examen pour violation de la nouvelle loi de sécurité nationale imposée par Pékin.

Depuis leur arrestation, de nombreux activistes pro-démocratie se mobilisent sur les réseaux sociaux pour demander leur libération. Joshua Wong, 24 ans, l’une des figures de l’opposition hongkongaise, a notamment fait appel à Greta Thunberg. Cette dernière a donc posté une photo sur son compte Twitter, avec une pancarte #Save12HKYouths, et incite ses abonnés à prendre part au mouvement.

"12" is more than just a number.





I’ve been nominated by @joshuawongcf to join this campaign. Post a picture of #SAVE12 & #SAVE12HKYOUTHS and tag 3 friends to spread the word.





I nominate @Luisamneubauer , @NakabuyeHildaF , and @Jamie_Margolin to join.@save12hkyouths https://t.co/GpgShLaAav pic.twitter.com/VihzeCMiCC

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 17, 2020