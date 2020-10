Election américaine : tout savoir sur le dernier débat entre Donald Trump et Joe Biden

Le dernier face-à-face. Joe Biden et Donald Trump se retrouvent ce 22 octobre pour le second débat présidentiel avant l'élection du 3 novembre prochain. L'occasion pour eux de grappiller les dernières voix qui pourraient s'avérer décisives.

Quand et où aura-t-il lieu ?

Le démocrate et le républicain débattront deux semaines après leur dernière confrontation. Pour rappel, un autre échange était prévu le 15 octobre dernier, mais la contamination au coronavirus de Donald Trump avait tout chamboulé. La commission indépendante en charge de l'organisation des débats avait décidé de le réaliser en virtuel, ce que le président sortant avait refusé.

Sauf changement de dernière minute, la rencontre aura finalement bien lieu, dans la nuit de jeudi 22 octobre à vendredi 23 octobre, à 3h du matin heure française (20h heure locale). Les candidats se rendront pour l'occasion à l'université Belmont, à Nashville, dans le Tennessee.

Qui arbitre ?

Après le journaliste de Fox News, Chris Wallace, c'est Kristen Welker qui sera la modératrice. La reporter de 44 ans est la correspondante à la Maison Blanche de NBC News. C'est la première fois qu'elle arbitrera un débat de cette importance, mais son expérience à Washington D.C. en fait une journaliste respectée.

Donald Trump, lui, ne l'apprécie que très peu. Le 17 octobre, il a tweeté pour dénoncer ce choix : «Elle a toujours été horrible et injuste, comme presque tous les journalistes Fake News, mais je jouerais le jeu malgré tout». Le camp du républicain explique d'ailleurs qu'elle ne sera pas impartiale car sa famille est historiquement démocrate, et que ses parents ont fait plusieurs donations importantes aux campagnes de Barack Obama, Hillary Clinton ou Joe Biden. D'après Fox News et le New York Post, la reporter était elle-même enregistrée comme démocrate en 2012, mais ce n'est plus le cas depuis.

She’s always been terrible & unfair, just like most of the Fake News reporters, but I’ll still play the game. The people know! How’s Steve Scully doing? https://t.co/uS3EWzfFPy — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2020

Quelles sont les règles ?

Comme lors du premier débat, Joe Biden et Donald Trump seront derrière un pupitre et devront répondre aux questions de Kristen Welker. Le débat durera 90 minutes exactement, sans pause publicitaire. Six sujets seront débattus, découpant la discussion en six segments de 15 minutes chacun.

C'est la commission indépendante, une organisation bi-partisane, qui sélectionne les sujets une semaine avant la confrontation. Le but est de coller à l'actualité et aux inquiétudes des électeurs. Après le premier débat, particulièrement chaotique, avec des interruptions intempestives, un changement de règle avait été envisagé, notamment pour couper le micro du candidat qui n'avait pas la parole. Cependant, face au refus catégorique de Donald Trump d'accepter ces modifications, les instructions restent les mêmes qu'au 29 septembre.

Quels seront les sujets abordés ?

Le 16 octobre, la commission a dévoilé les six sujets qui opposeront Joe Biden et Donald Trump : «combattre le Covid», «les familles américaines», «les races en Amérique», «le changement climatique», «la sécurité nationale» et «le leadership». Seuls les sujets de la tension raciale et de la crise sanitaire avaient déjà été évoquées lors du premier débat. À noter que la partie sur l'économie, pourtant centrale dans la campagne, a été évincée, mais sera certainement très importante dans les questions sur le Covid-19.