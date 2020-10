Enchères : un diamant rose rarissime pourrait être vendu 38 millions de dollars

Il est baptisé le «Spectre de la rose». Le plus gros diamant rose russe va être mis aux enchères le 11 novembre prochain à Genève (Suisse). Son acquéreur pourrait dépenser aux alentours de 38 millions de dollars (environ 32 millions d’euros).

Découvert dans une mine dans le nord-est de la Russie par la société Alrosa, il y a trois ans, le diamant avait alors été nommé Nijinsky en hommage au ballet russe Vaslav Nijinsky, a rapporté Reuters.

From Russia, with love! ‘The Spirit of the Rose’ - the world’s largest Vivid Purple-Pink diamond will be the star of our Magnificent Jewels and Noble Jewels Sale in Geneva on 11 November! #SothebysJewels #Pinkdiamond #SpiritoftheRose https://t.co/O7JMlZ90nU pic.twitter.com/DW4ul4yNvV

— Sotheby's (@Sothebys) October 12, 2020