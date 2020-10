Le marine qui a mené l’opération contre Ben Laden dit avoir voté pour Joe Biden

Connu pour avoir supervisé le raid final contre Oussama Ben Laden, l'amiral à la retraite William McRaven est un personnage respecté aux Etats-Unis. Il a confié lundi qu’il avait voté pour Joe Biden lors les élections présidentielles.

Dans un éditorial intitulé «Biden va rendre le leadership aux Etats-Unis» (Biden Will make America lead again) écrit dans le Wall Street Journal, l’ancien militaire a notamment prôné «la diversité et l’inclusion» qui sont «essentielles à notre succès national».

«L’éducation est le grand égalisateur, le changement climatique est réel et le Premier amendement est la pierre angulaire de notre démocratie», a énuméré l’ancien amiral. Pour lui, le choix du prochain président est primordial car «le monde ne regarde plus vers l’Amérique».

Sans citer Donald Trump, McRaven a regretté que le monde ait été témoin du «mépris», du «manque de respect» et de «l’approche transactionnelle des problèmes mondiaux» du gouvernement américain. «Ils nous ont vus déchirer nos traités, laisser nos alliés sur le champ de bataille et copiner avec des despotes et des dictateurs», a-t-il poursuivi.

Sur le plan national, il a pointé du doigt la gestion de la pandémie et des incendies qui ont ravagé le sol américain. Le militaire, qui a voté cette semaine au Texas, souhaite un président «pour tous les américains, pas seulement pour la moitié de l’Amérique».

William McRaven avait déjà fait parler de lui en 2018, après avoir démissionné du Pentagone où il supervisait une commission consultative, quelques jours après avoir publiquement critiqué Donald Trump en août.

Dans une lettre ouverte publiée le 16 août, l'ex-amiral, ancien patron des Forces spéciales américaines, avait condamné avec des termes très durs la décision du président américain de révoquer l'habilitation secret défense de l'ancien chef de la CIA John Brennan, et demandé à la perdre aussi.

Donald Trump avait notamment réagi en qualifiant l’ancien militaire de partisan d’Hilary Clinton.