Réchauffement climatique : une chaîne de restaurants propose des menus à faible empreinte carbone

Les boulangeries américaines Panera Bread vont désormais mettre en avant leurs menus à faible teneur en carbone, pour inciter les consommateurs à diminuer leur empreinte écologique. C’est la première chaîne de restaurants aux États-Unis à être labellisée par le World Ressources Institutes (WRI), organisation spécialiste des questions environnementales.

Une pastille «Cool Food Meals» sera affichée sur 55% des produits vendus dans les quelque 2.118 boulangeries Panera Bread à travers les Etats-Unis, car ils ont été reconnus comme ayant une faible empreinte carbone. Désormais, les consommateurs pourront choisir leur menu en fonction des valeurs nutritionnelles, déjà affichées, et de leur empreinte écologique.

